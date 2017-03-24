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بالصور.. الشرقية تشيع جثامين شهيدي سيناء

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بالصور.. الشرقية تشيع جثامين شهيدي سيناء بالصور.. الشرقية تشيع جثامين شهيدي سيناء

التحرير

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كتبت- ريهام الوجيه

شيع أهالي محافظة الشرقية، جثامين شهيدي القوات المسلحة، يوسف محمد محمد محمد عوض، محمد حسن سالم جلبانة، واللذان لقيا مصرعهما، أمس خلال مداهمة قوات الجيش الثالث الميداني لإحدى البؤر الإرهابية وسط سيناء. 

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد القرية، فيما خرجت الجثامين ملفوفة بالعلم المصري في جنازة عسكرية مهيبة حضرتها قيادات أمنية وعسكرية.

وردد المشيعون الهتافات المطالبة  بسرعة القصاص لذويهم وتطهير سيناء من الإرهابيين.

يذكر أن مواجهات أمس أسفر ت عن سقوط نحو ٢٠ شهيدًا في صفوف الجيش المصري والمدنيين بوسط سيناء.

جنازة شهيد الشرقية

جنازة شهيد الشرقية

جنازة شهيد الشرقية

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التحرير

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