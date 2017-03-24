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«مترو الأنفاق»: لولا زيادة التذكرة لأصبحنا مثل «ترام» مصر الجديدة

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«مترو الأنفاق»: لولا زيادة التذكرة لأصبحنا مثل «ترام» مصر الجديدة «مترو الأنفاق»: لولا زيادة التذكرة لأصبحنا مثل «ترام» مصر الجديدة

التحرير

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهان يساهم في الحفاظ على أهم مرفق حيوي في كلها، مضيفًا أنه «منذ 2006 وتذكرة المترو بجنيه، ومعظم الشعب كانوا يطالبون بزيادتها».

وأضاف عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، على قناة «العاصمة»، أن كبار السن والصحفيين والجيش والشرطة سيحصلون على نصف تذكرة بسعر 1.5، بينما ذوي الاحتياجات الخاصة التذكرة بجنيه واحد، و«نحن قمنا بعمل اشتراك لكبار السن بـ200 جنيه لكل الخطوط، واشتراك الطلبة لمدة 3 أشهر أصبح بـ33 جنيهًا».

وتابع أن «المترو إذا لم تحدث فيه زيادة، كنا سنكون مثل مترو مصر الجديدة، وعلينا 520 مليون جنيه، مديونات لعدة شركات ووزارات»، مؤكدًا أن رفع السعر يحسن خدمة المترو، وخلال الـ3 سنوات المقبلة سنقوم بسداد المديونيات.


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