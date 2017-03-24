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السودان يمنع عبد المنعم أبو الفتوح من دخول أراضيه

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السودان يمنع عبد المنعم أبو الفتوح من دخول أراضيه السودان يمنع عبد المنعم أبو الفتوح من دخول أراضيه

التحرير

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منعت السلطات السودانية أحد الأعضاء السابقين في جماعة الإخوان المصرية عبدالمنعم أبوالفتوح، من دخول أراضيها بعد وصوله مطار الخرطوم الدولي.

وكان أبو الفتوح يعتزم المشاركة في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي.

ويرأس أبو الفتوح حاليا حزب القوية، وهو من القيادات المحسوبة على الأخوان ورائد جيل التجديد داخل الجماعة.

وجاءت حادثة منع أبو الفتوح بعيد ساعات من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح في القاهرة الفريق طه عثمان الحسين وزير الدولة السوداني ومدير مكتب الرئيس عُمر البشير.

وسلم الحسين السيسي رسالة خطية من الرئيس السوداني عُمر البشير، تضمنت التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية، وحرص الجانب السوداني على مواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما أكد اللقاء على أن أن ما يتناوله الإعلام في بعض الأحيان لا يمثل مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، إضافة إلى تقدير السودان لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

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التحرير

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