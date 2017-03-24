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أبرز 10 أحداث اليوم: تذكرة المترو بـ2 جنيه.. ومسؤول يتلقى رشوة وقرار لـ"الوجبات المدرسية"

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5 طرق أمام الأهلي للتعاقد مع ستانلي

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اسلاميات بالفيديو: لماذا يطوف المسلمون حول الكعبة ؟

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