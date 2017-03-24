بالأسماء.. 7 لاعبين خرجوا من حسابات «كوبر» بعد أمم إفريقيا

التحرير

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أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة معسكر برج العرب والتي ستخوض ودية توجو.

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة.

يستعرض "التحرير"، 7 لاعبين غابوا عن أماكنهم بقائمة المنتخب الوطني لمعسكر برج العرب استعداد لخوض ودية توجو.

عمر جابر

لم يضمه هيكتور كوبر في قائمة المنتخب لمعسكر برج العرب التي ستخوض ودية توجو رغم أنه سبق وضمه في كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

وبرر كوبر سبب عدم ضم جابر لعدم مشاركته مع فريق بازل السويسري.

أحمد حسن كوكا

اعتاد كوبر على ضم أحمد حسن كوكا، لكنه لم يضمه عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالجابون.

ولم يضم كوبر، اللاعب لمعسكر برج العرب الذي يستعد لمواجهة توجو وديًا دون إبداء أي أسباب.

إبراهيم صلاح

خرج إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك من حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر لمعسكر برج العرب استعدادًا لودية توجو.

وكان كوبر قد ضم إبراهيم صلاح، بل واعتمد عليه في بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية السابقة والتي أقيمت بالجابون.

أحمد دويدار

استبعد هيكتور كوبر أحمد دويدار، من قائمة المنتخب لمعسكر برج العرب والتي ستخوض ودية توجو لسوء مستواه مع فريق سموحة.

حمادة طلبة

لم يُضم حمادة طلبة، لقائمة المنتخب لعدم خوضه أي مباريات عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون والتي حقق فيها منتخبنا الوطني الميدالية الفضية.

أحمد الشناوي

غاب الشناوي عن قائمة المنتخب لمعسكر برج العرب بسبب الإصابة التي لحقت به مع الزمالك في مباراة ذهاب دور الــ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق غينوجو رينجرز النيجيري.

مروان محسن

لم يتماثل مروان محسن للشفاء التام من إصابته بالرباط الصليبي والتي لحقت به في مباراة المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

