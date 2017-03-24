سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24/3/2017 بالأسواق

ارتفعت بعض أسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|732 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|715 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|770 جنيه
|الفهد
|الفهد
|700 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|708 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|728 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|713 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|705 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|715 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|730 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|715 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|710 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|710 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|723 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|730 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|743 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|703 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|743 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|705 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|725 جنية
|سيناء للأسمنت الأبيض
|الأبيض العادة
|1640 جنية
|سوبر سيناء
|سيناء
|1600 جنية
|رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|سوبر رويال
|1588 جنية
|رويال العادة
|رويال
|1615 جنية
|أسمنت حلوان المنيا
|الواحه الأبيض
|1595 جنية
المصدر:مصر365
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