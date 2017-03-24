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بالصور.. نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات

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مصراوي Masrawy

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (1)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (1)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (2)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (2)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (3)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (3)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (4)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (4)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (5)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (5)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (6)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (6)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (7)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (7)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثالياتنقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (9)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (9)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (10)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (10)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (11)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (11)

نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (12)نقابة المهندسين بأسيوط تكرم الأمهات المثاليات (12)

أسيوط – أسامة صديق:

كرمت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، مساء يوم الخميس، 13 أما من الأمهات الفائزات فى المسابقة التى أجرتها النقابة، ضمن احتفالات النقابة بعيد الأم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها مجلس إدارة النقابة، بحضور المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة، والمهندس عبد الحكيم عبد اللاه، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس سعيد السكرى، والمهندس أحمد الشريف، والمهندس أحمد خليل، والمهندسة فاطمة سلطان، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة إيمان عباس، رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والعشرات من أعضاء النقابة والأمهات المكرمات.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، إن الاحتفالية تأتى فى إطار اهتمام النقابة بأعضائها وتكريمها للامهات وتقديرا لجهودهن فى تربية أبنائهن للوصول إلى أعلى المناصب، وأشار إلى الأنشطة الاجتماعية والثقافية المتنوعة التى تبنتها النقابة من خلال الانشطة والفعاليات الجارى تنفيذها من لجانها المتنوعة .

وأشارت فاطمة سلطان، مقررة اللجنة الاجتماعية بالنقابة إلى أن الحفلة تضمنت فقرات الكورال للأطفال وفقرات غنائية لفرقة كورال قصر ثقافة احمد بهاء الدين ثم تكريم 13 أم مثالية تم اختيارهن فى المسابقة طبقا لشروط ومعايير المسابقة.

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