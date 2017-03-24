مفتي الجمهورية ينصح الشباب بترشيد "الشات" على "فيس بوك"

كتب ـ محمود مصطفى:

نصح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشباب والفتيات بترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "معظم مشاكلكم بسبب ظاهرة المحادثات ـ الشات"، وغالبية الفتاوى التي وردت لي كانت بسببها، فأنصحكم بالتقوى".

وأضاف المفتي في بيان، أن من مشاكل مواقع التواصل التفكك الأسري، ونشر أسرار البيوت، والعلاقات الزوجية، مما يعطي الفرصة لضعاف النفوس، لإشعال الصراع في الأسرة.

وأشار علام، إلى ما اعتبره تدني للغة الحوار واستخدام السباب على مواقع التواصل ، ونشر الشائعات مما يضر بالأفراد والبلاد، واستخدام لغة الفرانكو آراب وهي كتابة اللغة العربية بحروف أجنبية، والتخلي عن اللغة العربية لغة القرآن.

ورأى المفتى، أن هذه المواقع تنشر السطحية بين الشباب وتسلب ملكة التفكير لديهم وتجعلهم عرضة للأفكار السلبية مثل التطرف والإلحاد والشذوذ، والشائعات التي يطلقها أعداء الوطن للتأثير على اقتصاد الدولة والإضرار بالمجتمع، فهناك لجان خاصة لهدم أي رمز من الرموز، وتشويه سمعة القادة والعلماء ومن يفعل ذلك يأثم شرعًا لأنه كذب.

وأكد المفتي أن فوائد البنوك لا حرج فيها، وأن الرشوة هي أم الفساد في المجتمعات، وأن الدولة المصرية ممثلة في جميع الأجهزة الرقابية جادة في محاربة الفساد وتضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين.