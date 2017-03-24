العرب اليوم: مقتل 230 شخصًا في العراق وآخرون في سوريا واليمن

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

تعرضت مدينة الموصل العراقية لغارت جوية، أدت إلى مقتل 230 شخصًا، وقتل 5 أطفال بسبب قصف في حلب، بينما وقع انفجارين غربي مدينة كركوك في العراق.

1- غارات جوية على الموصل

جانب من الدمار في مدينة الموصل، الخميس (أ ف ب)

أعلنت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، مقتل 230 مدنيًا أغلبهم من النساء والأطفال، في غارات جوية يعتقد أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية .

ونقل مراسل الشبكة التي تعمل في شمال العراق أن ثلاث منازل تعرضت للقصف، وكان بأحدهم ملجأ وتم استخراج 130 قتيلًا من تحت أنقاضه.

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2- قصف في حلب ومقتل نساء وأطفال

أفراد الدفاع المدني يبحثون عن ناجين عقب قصف جوي لحب في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

5 أطفال مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الحمدانية بحلب بعد استهداف مدرسة بحى الحمدانية بالقذائف الصاروخية.

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3- مقتل نجل نائب وزير الداخلية اليمني

اللواء علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني - أرشيفية

أفادت مصادر محلية بأن نجل نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع، قتل، مساء الخميس، في كمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم يتبعون تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

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4- انفجارين غربي كركوك بالعراق

انفجار في كركوك - أرشيفية

ذكر زعيم قبلي عراقي، الخميس، أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما تنظيم داعش في الطريق لمنع فرار المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها في مناطق غربي مدينة كركو ك 250 كلم شمال بغداد.

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