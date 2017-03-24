حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- محمد الصباغ:

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ديفيد فريدمان، سفير جديد لدى إسرائيل، كما كشفت بريطانيا عن هوية منفذ هجوم لندن الإرهابي والحصيلة النهائية للضحايا، واستدعت هيئة الشئون الخاريجة بالاتحاد الأوروبي السفير التركي لدى الاتحاد عقب تهديدات من رجب طيب إردوغان، ومقتل 4 أمريكيين بينهم شرطي في حوادث إطلاق نار بالولايات المتحدة.. ونستعرض بعض من أبرز الأحداث العالمية اليوم:

1 - مجلس الشيوخ يقر تعيين فريدمان سفيرا لأمريكا لدى إسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي (أرشيفية)

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل. ووافقت الغرفة البرلمانية الأعلى (مجلس الشيوخ) على شغل ديفيد فريدمان المنصب بـ52 صوتا مقابل 46.

واتخذ فريدمان موقفا متشددا حيث قال إنه لا يعتقد أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني.

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2- الكشف عن هوية منفذ هجوم لندن

سيارة إسعاف وأطباء في موقع هجوم لندن أمس ومحاولة لإنقاذ الضحايا – (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم في مدينة لندن بالقرب من مبنى البرلمان يدعى خالد مسعود، وعمره 52 عاما، وهو بريطاني من مواليد كنت ويعيش في برمنجهام. وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اعتقال سبعة أشخاص ومداهمة ستة عناوين للاشتباه في صلتها بالهجوم الذي وقع أمس في وستمنستر، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بجانب منفذ الهجوم.

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3- الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

استدعت هيئة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي السفير التركي لدى الاتحاد على خلفية تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت متحدثة اليوم في بروكسل، إنه كان هناك رغبة في الحصول على تفسيرات لتصريحات أردوغان الأخيرة، والتي قال فيها "إذا واصلتم التصرف على هذا النحو، لن يتسنى لأي أوروبي واحد، ولا أي غربي واحد، أن يخطو خطوة واحدة بأمن وهدوء في أي مكان بالعالم".

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4- مقتل 4 أمريكيين بينهم ضابط في حوادث إطلاق نار بأمريكا

ضباط في الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

لقي 4 أشخاص بينهم ضابط في شرطة الأمريكية مصرعهم في ولاية ويسكونسن في سلسلة حوادث إطلاق نار. ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن متحدث باسم الشرطة بالولاية قوله: إن الواقعة بدأت الليلة الماضية، عندما تم الإبلاغ عن سماع دوي أعيرة نارية في بنك ماراثون في بلدة روتشيلد القريبة.

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5- اعتقال إسرائيلي بسبب تهديدات تفجير ضد مراكز يهودية بأمريكا

عملية اعتقال (أرشيفية)

أعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم إلقاء القبض على إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما، على خلفية عشرات التهديدات بالقيام بعمليات تفجير ضد منظمات يهودية في أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به في جنوب إسرائيل، في إطار تحقيقات منسقة بين السلطات الإسرائيلية وأجهزة أمنية أجنبية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، على مدار الشهر الماضي.

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6- فرنسا: تدابير جديدة للتعامل مع أبناء المتشددين الفرنسيين العائدين من سوريا والعراق

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (أرشيفية)

أعلنت فرنسا عن تدابير جديدة لاستقبال أبناء المتشددين الفرنسيين العائدين من سوريا والعراق. وذكر مكتب رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أنه سيتم دراسة كل حالة على حدى من قبل النيابة المختصة التي ستقرر إذا كانت ستكون هناك ملاحقات مع عدمه أو إذا كانت ستحيل الأمر إلى قاضي القاصرين لاستصدار أي قرار لتوفير الحماية اللازمة.

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