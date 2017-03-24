صور| أهالي «القُرين» يُشييعون جثمان شهيد العريش

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كتب: إسلام عبدالخالق

شَيع المئات من أهالي حي "القصاصين" بمدينة "القُرين"، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، جثمان المجند يوسف محمد محمد عوض" الذي استشهد، إثر انفجار عبوتين ناسفتين؛ أثناء مطاردة القوات المُسلحة للعناصر الإرهابية بوسط سيناء.

وأدى المشيعون، صلاة الجنازة على الجثمان، فور حضوره ملفوفًا بالعلم المصري، في مسجد "العبسي" بالقرية، وذلك قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، على رأسهم علاء صابر، رئيس مدينة القُرين، والمقدم ايمن المسلمي، مأمور قسم الشرطة، والنقيب إسلام الدالي، رئيس المباحث، والرائد عبدالمنعم غنيم، معاون الضبط.

كان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن اليوم الخميس، أن قوات الجيش الثالث الميداني داهمت اليوم إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء ما أسفر عن مقتل 15 فردا تكفيريا والقبض على 7 آخرين.

وأثناء مطاردة العناصر الإرهابية انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين عسكريتين ما ادى إلى استشهاد 3 ضباط و7 أفراد من أبطال القوات المسلحة.