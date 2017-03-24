صور| أهالي «البردعة» بالقناطر الخيرية يشيعون جثمان شهيد العريش

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كتب: علاء النجار وهيثم بطاح

ودع المئات من أهالي قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جثمان شهيد الواجب، المجند محمود محمد محمود محمد، من قوة قطاع الأمن المركزي، الذي استشهد خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بين قوات الشرطة والعناصر التكفيرية.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، منها: "لا إله الا الله الإرهاب عدو الله.. ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلن أنه في أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية في العريش بمديرية أمن شمال سيناء، رصدت القوات تواجد بعض العناصر التكفيرية بمدخل مدينة العريش فتم التعامل معهم.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان له أن التعامل مع العناصر التكفيرية أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى عبد العزيز من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي.

يذكر أن الشهيد عمره 19 سنة وحاصل على مؤهل متوسط ثانوية صناعى، والتحق بالخدمة العسكرية منذ 9 أشهر ووالده يعمل مزارع، ووالدته ربة منزل، ويحتل المركز الرابع في ترتيب أشقائه.