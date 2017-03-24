أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| أهالي «البردعة» بالقناطر الخيرية يشيعون جثمان شهيد العريش

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: علاء النجار وهيثم بطاح

ودع المئات من أهالي قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جثمان شهيد الواجب، المجند محمود محمد محمود محمد، من قوة قطاع الأمن المركزي، الذي استشهد خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بين قوات الشرطة والعناصر التكفيرية.

وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب، منها: "لا إله الا الله الإرهاب عدو الله.. ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلن أنه في أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية في العريش بمديرية أمن شمال سيناء، رصدت القوات تواجد بعض العناصر التكفيرية بمدخل مدينة العريش فتم التعامل معهم.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان له أن التعامل مع العناصر التكفيرية أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى عبد العزيز من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي.

يذكر أن الشهيد عمره 19 سنة وحاصل على مؤهل متوسط ثانوية صناعى، والتحق بالخدمة العسكرية منذ 9 أشهر ووالده يعمل مزارع، ووالدته ربة منزل، ويحتل المركز الرابع في ترتيب أشقائه.

3e2e09fa5b.jpgdbc08be6cb.jpg44d974bb59.jpg7c81dc3a89.jpgec39c6c902.jpg6771f70306.jpg1f373c4356.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي