تجنبي الإحراج وتخلصي من رائحة الفم في رمضان

انبعاث رائحة كريهة من فمك أثناء الصيام، أمر -في الغالب- لن تشعري به بقدر ما يشعر به المحيطون، وهو ما يسبب لك حرجاً شديداً، خاصة إذا بدأ الناس في اتخاذ مواقف غريبة مثل تجنب الاقتراب، أو الحديث معك، أو محاولة لفت نظرك وإخبارك الحقيقة في وجهك. وحتى تتجنبي التعرض لمثل هذا الموقف المحرج، اتبعي النصائح التالية خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، فهي ستساعدك على الاحتفاظ برائحة فم طيبة ومنتعشة. * اشربي كمية وفيرة من الماء بين الفطور والسحور: في البيئة الجافة تتكاثر البكتيريا اللاهوائية، التي تعمل على تحليل البروتين، والسكر الموجودين في الجسم إلى مركبات الكبريت المتطايرة، والمسببة لرائحة الفم الكريهة. وأفضل طريقة للقضاء على هذه البكتيريا، وعدم السماح لها بالتعايش طويلاً هي تناول الماء بكميات كبيرة في السحور، وقبل النوم. المضمضة أيضاً مفيدة كثيراً خلال الصيام؛ لتحافظي على فمك رطباً، واحرصي على عدم وصول الماء للحلق؛ حتى لا يتسرب لجوفك. * قللي من الأطعمة ذات الروائح النفاذة: في بعض الأحيان قد يكون سبب الرائحة الكريهة هو عدم تخلص الجسم من الأطعمة ذات الروائح النفاذة كالثوم، والبصل، وسمك التونة، والبهارات الثقيلة. حاولي قدر الإمكان الامتناع عن هذه الأطعمة في وجبة السحور. * نظفي أسنانك بعد السحور، وبمجرد الاستيقاظ من النوم: فتنظيف الأسنان ضروري لإزالة بقايا الطعام العالقة به، والتي تتحلل فتسبب رائحة كريهة للفم. لا تكتفي باستخدام المعجون لتنظيف أسنانك، بل استخدمي السواك الطبيعي، أو الخيوط لتنظيف ما بين الأسنان. * نظفي لسانك: يعتبر اللسان بيئة خصبة لتراكم البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة؛ لذا احرصي باستمرار على تنظيفه بفرشاة مخصصة له؛ لإزالة بقايا الطعام، والبكتيريا العالقة. * لا تكثري من شرب القهوة: بعض أنواع القهوة لها رائحة قوية، ونفاذة، تستمر لفترة طويلة بالجسم، وتسبب رائحة سيئة للفم؛ لذا قللي من معدل تناولك للقهوة خلال شهر رمضان، وبالأخص في وقت السحور. * تناولي البقدونس الطازج: يعمل البقدونس كمعقم طبيعي للفم، ويمنحه نفساً منعشاً وطيباً، قومي بمضغ بعض أوراق البقدونس الطازجة في السحور لعدة دقائق قبل بلعها. كثرة المضغ هنا أيضاً ستحافظ على سيولة اللعاب في الفم فيبقى رطباً. * يمكنك أيضاً عمل عصير طبيعي من البقدونس، وتخزينه لتأخذي منه مقداراً كافياً في حين الحاجة. * اصنعي غسولاً طبيعياً لفمك من زيت الألوفيرا (الصبار): يعد بمثابة مضاد حيوي طبيعي يقضي على رائحة الفم المزعجة. اشتري من الصيدلية أو العطار عصير زيت الألوفيرا، ثم أضيفي منه ملعقتين إلى كوب من الماء، ثم اغسلي بهما فمك جيداً عن طريق المضمضة. * أكثري من تناول الفاكهة، والخضراوات الهشة: تناولي الخضروات، والفواكه الطبيعية الهشة كالتفاح، والخيار، والجزر، تنظف فمك بشكل طبيعي. فعملية مضغ هذه الأطعمة تزيل بقايا الأطعمة المترسبة بين الأسنان، كما أنها تحافظ على سيولة اللعاب في الفم. * استعيني بالتوابل: يمكنك أيضاً الاستعانة بالتوابل ذات الرائحة الطيبة النفاذة الموجود بالمطبخ؛ لتطييب رائحة الفم مثل القرفة، والقرنفل، والشمر، والينسون. خذي كيساً صغيراً من البلاستيك وضعي فيه القليل من هذه التوابل، وتناوليها بعد تناول الفطور. * عالجي أسنانك من التسوس: إذا كنت تعانين من التسوس فعليك الذهاب على الفور لطبيب الأسنان لعلاج هذا الأمر، فالتسوس في الغالب يكون سبباً من أسباب رائحة الفم الكريهة.