مدير إيسيسكو يطلع البشير على ترتيبات بدء مشروع "سنار 2017"

الخرطوم- (أ ش أ):

التقى الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم ، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبد العزيز التويجري، الذي أطلعه على ترتيبات بدء فعاليات مشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017 الجمعة.

وأشاد البشير بأداء المنظمة والبرامج التي تقودها في السودان ، مثمنا دور المشروعات الثقافية الوطنية في الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أهمية الثقافة وإحياء برامجها عبر النهج الذي تتخذه (إيسيسكو) باختيار مدناً في البلدان الإسلامية لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية كل عام.

من جانبه، أشاد التويجري بإسهامات السودان في محيطه العربي والإسلامي، ومنح وسام (إيسيسكو) الذهبي للرئيس السوداني.