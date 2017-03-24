أبرز عناوين الصحف العالمية

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إعداد - علاء المطيري:

قالت صحيفة "الجارديان" إن هجوم لندن مأساوي لكنه لا يهدد الديمقراطية، وأوردت "الإندبندنت" حديث زعيم حزب الاستقلال البريطاني عن العلاقة بين هجوم لندن والتعددية الثقافية.

وذكرت التليجراف أن مؤيدي "داعش" يباركون هجوم لندن، وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن "ويكيليكس" كشف تكتيكات الـ''سي آي أيه'' لاختراق منتجات شركة ''آبل'' الإلكترونية، بينما تحدثت "وول ستريت جورنال"، الخميس، عن تجهيز أمريكا لدعاوى قضائية ضد كوريا الشمالية لاتهامها بقرصنة إليكترونية.

1- الجارديان: هجوم لندن ''مأساوي'' لكنه لا يهدد الديمقراطية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "هجوم لندن" الذي وقع، الأربعاء، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 شخصًا هو حادث مأساوي، لكنه لا يهدد الديمقراطية، مشيرة إلى أنه يتزامن مع موجة الإرهاب السائدة في العالم.

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2- الإندبندنت: زعيم حزب الاستقلال البريطاني الأسبق يربط بين هجوم لندن و''التعددية الثقافية''

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن زعيم حزب الاستقلال البريطاني الأسبق نايجل فراج، ربط بين هجوم لندن الذي وقع، الأربعاء، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص إضافة إلى المهاجم، وبين التعددية الثقافية، مشيرة إلى حديثه عن "طابور خامس" يعمل داخل الدول الأوروبية.

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3- الإندبندنت: سائق حافلة شاهد على هجوم لندن

أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية شهادة سائق حافلة، قالت إنه كان بمسرح الحادث أثناء "هجوم لندن" الذي وقع، الأربعاء، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص إضافة إلى منفذ الهجوم، مشيرة إلى قوله: "رأيت أشخاصًا يندفعون نحو مبنى البرلمان وجن جنون رجال الشرطة محاولين منع الجميع من التقدم وبعد ثوان معدودة، سمعت صوت طلقات نارية قبل أن تبدأ حركة المرور في العودة وبدأت في التحرك بالحافلة لأشاهد الدمار الذي حدث".

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4- التليجراف: مؤيدو "داعش" يشيدون بهجوم لندن

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن مؤيدو تنظيم "داعش" يشيدون بهجوم لندن، معتبرين أنه انتقام للغارات الجوية التي تشنها بريطانيا على معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

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5- الإندبندنت: "تركيا أردوغان" تتحمل ذنب الممارسات النازية

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن "تركيا أردوغان" تتحمل ذنب الممارسات النازية وليس ألمانيا وما تقوم به من أعمال إنسانية في الوقت الحالي، وفقًا لمقال كتبه الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك.

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6- الإندبندنت: ترامب سيتنحى قريبًا

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين توقع أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيتنحى عن منصبه قريبًا، وفقًا للنائبة الديمقراطية بمجلس الشيوخ دايان فينستين، التي ألمحت إلى أن ترامب قد يتخلى عن منصبه قبل أن يتم إجباره على تركه.

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7- صحيفة أمريكية: ويكيليكس يكشف تكتيكات الـ''سي آي أيه'' لاختراق منتجات ''آبل''

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الدفعة الثانية من تسريبات أرشيف الـ"سي آي إيه" التي أطلق عليها ويكيليكس "فولت 7"، ويصف تقنيات عمليات القرصنة وكيفية اختراقها لمنتجات شركة "أبل".

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8- "ستريت جورنال": كوريا الشمالية متهمة بقرصنة حساب للبنك المركزي لبنجلادش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن محققين أمريكيين يرون أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنجلاديش لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

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