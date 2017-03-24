وزير الخارجية الإيطالي: إغلاق حدود أوروبا لن يُكسبنا الأمان

روما- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو، إن إغلاق حدود الإتحاد الأوروبي لن يوفر أمانا أكبر لدوله الأعضاء.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر عن الإتحاد الأوروبي في روما، أضاف الوزير ألفانو "إن ما ينادي به أولئك الذين يدعون السيادة ، من إغلاق الحدود وخروج من الاتحاد الأوروبي وترك اليورو ، لن يجعلنا أكثر أمانا وثراء ، بل أعتقد أن ما سيحدث هو العكس تماما".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي- وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إذا أقمنا الحواجز وفصلنا بين الدول الأوروبية المختلفة ، فلن نقوم بأي تبادل للمعلومات الأمنية، وهذا يوضح كيف أن الاتحاد الأوروبي يعدّ فائدة من ناحية الأمن ومكافحة الإرهاب".