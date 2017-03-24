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ضبط 3 أشخاص بينهم "ممرضة" متلبسين بالإتجار بالمخدرات بأسيوط

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ضبط 3 أشخاص بينهم "ممرضة" متلبسين بالإتجار بالمخدرات بأسيوط ضبط 3 أشخاص بينهم "ممرضة" متلبسين بالإتجار بالمخدرات بأسيوط

مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص بينهم ممرضة متلبسين بالإتجار بالمخدرات

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، القبض على ممرضة وموظفين متلبسين بالإتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم طربة حشيش و 155 تذكرة هيروين.

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة في إطار جهود المديرية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقى الواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط بقيادة العقيد أحمد نظيم، رئيس مباحث القسم من ضبط "هـ.ج.ع" ممرضة بمستشفى عام، مقيمة بمدينة أبو تيج سابق اتهامها في قضية " مخدرات " والمسجلة بأرشيف تعاطي المواد المخدرة ، وبرفقتها "أ.م.ن" موظف مقيم بمساكن التمليك القبلي بمدينة مبارك، و" م.ر.س" كاتب بسكرتارية جامعة أسيوط، ومقيم بعزبة السجن ثاني المركز سابق اتهامه في قضيتين مخدرات سلاح متلبسين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وضبط بحوزتهم طربة و 27 قطعة أخرى كبيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن 650 جراما و 155 جرام هيروين، و مطواة و 3 سكاكين بها آثار تقطيع المواد المخدرة وميزان حساس، وقطعة من حجر الرخام، و4 هاتف محمول وسيارة.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

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