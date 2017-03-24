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وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر

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وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني

الأقصر - محمد محروس:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم الخميس، أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر

وتجرى أعمال ترميم التمثال من جانب فريق من الأثريين المصريين العاملين في الأقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر إن المرممين المصريبن بدأو في ترميم أكبر وأضخم تمثال للملك رمسيس الثانى أمام الصرح الأول للملك رمسيس بمعبد الأقصر.

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