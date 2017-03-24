بالصور.. تشييع جثمان "مجند شهيد" بمسقط رأسه بالقناطر الخيرية

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

شيع المئات من أهالي قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جنازة الشهيد المجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي.

وكان الراحل استشهد خلال الاشتباكات التى شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بين قوات الشرطة وعناصر تكفيرية .

وتحولت جنازة الشهيد لمظاهرة للتنديد بالإرهاب، رافع خلالها المشيعون لافتات تطالب بالقصاص، ومرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر ١٩ عامًا، وحاصل على مؤهل متوسط ثانوية صناعي، والتحق بالخدمة العسكرية منذ ٩ شهور، ووالده يعمل مزارع، ووالدته ربة منزل، ويحتل المركز الرابع فى ترتيب اشقائه، وله ٥ أشقاء، ولد و٤ فتيات.

كان مسئول مركز الإعلام بوزارة الداخلية أعلن أنه أثناء تفقد قوة للحالة الأمنية بالعريش بمديرية أمن شمال سيناء، رصدت القوات تواجد بعض العناصر التكفيرية بمدخل مدينة العريش فجرى التعامل معهم.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني ، في بيان له أن التعامل مع العناصر التكفيرية أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى عبد العزيز من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي.