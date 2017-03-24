بالصور.. تشييع جثمان شهيد "عمليات سيناء" في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي حي "القصاصين" بمدينة "القُرين" في محافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان المجند "يوسف محمد محمد عوض".

وكان الراحل استشهد، اليوم الخميس، أثناء مطاردة القوات المُسلحة للعناصر الإرهابية بوسط سيناء، إثر انفجار عبوتين ناسفتين في القوات.

وأدى المشيعون، صلاة الجنازة على الجثمان، فور حضوره ملفوفًا بالعلم المصري، في مسجد "العبسي"، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، على رأسهم علاء صابر، رئيس مدينة القُرين، والمقدم ايمن المسلمي، مأمور قسم الشرطة، والنقيب إسلام الدالي، رئيس المباحث، والرائد عبدالمنعم غنيم، معاون الضبط.

كان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن اليوم الخميس، أن قوات الجيش الثالث الميداني داهمت اليوم إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء ما أسفر عن مقتل 15 فردا تكفيريًا والقبض على 7 آخرين.

وأثناء مطاردة العناصر الإرهابية انفجرت عبوتين ناسفتين في مركبتين عسكريتين ما أدى إلى استشهاد 3 ضباط و7 أفراد من أبطال القوات المسلحة.