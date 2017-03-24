بالصور.. ختام الملتقي "القمي" لطلاب الجامعات المصرية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، ختام الملتقي القمي الثاني لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان "مصر تتحدي الصعاب - مصر الأمل"، والذي استضافته الجامعة علي مدار اليومين الماضيين.

بدأ حفل الختام الذي أقيم علي مسرح كلية التربية النوعية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة أحد طلاب الجامعة آيات من القران الكريم أعقبها عروضًا فنية وفقرات من تراث السمسمية لطلاب الجامعة، وأختتم بتسليم الدروع وشهادات التقدير للطلاب الممثلين لـ 16 جامعة مصرية.

من جانبه، وجه الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، الشكر لكافة الطلاب المشاركين، وموظفي رعاية شباب الجامعات المشاركة علي المظهر المشرف الذي ظهروا به خلال فعاليات الملتقي، ومناقشاتهم الايجابية المتحضرة خلال الندوات، كما وجه الشكر لجميع القائمين علي الملتقي من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء الكادر الاداري خاصة الادارة العامة لرعاية الطلاب بجانب أبنائه الطلاب.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بنقل ما اكتسبوه من خبرات وأفكار وأراء إلي زملاءهم عقب عودتهم إلي جامعاتهم، حتي تستفيد أكبر شريحة من الشباب بما تم اكتسابه خلال يومين خاصة زيارة منطقة مشروعات شرق بورسعيد ورؤية ما يتحقق من انجازات علي أرض الواقع.

حضر حفل الختام كل من:الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد ابراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، الأستاذ الدكتور علاء الدين حامد، القائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية الحالي، وعدد من عمداء وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومشرفي وموظفي إدارات رعاية شباب الجامعات المشاركة.