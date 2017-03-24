بحضور وزيري الآثار والثقافة.. الأقصر تواصل احتفالاتها باختيارها عاصمة للثقافة العربية

الأقصر – محمد محروس:

واصلت محافظة الأقصر الاحتفال باختيارها عاصمة للثقافة العربية لليوم الثالث على التوالي، حيث أقيم مساء اليوم الخميس بساحة معبد الكرنك، حفلًا غنائيًا ساهرًا، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم وخالد العناني وزير الآثار ومحمد بدر محافظ الأقصر ومشاركة عدد كبير من أهالي المحافظة.

أحيت الحفل فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر في فاصلين أحياهما الفنان الكبير محمد الحلو وإيناس عزالدين و ياسر سليمان و أميرة احمد، وايات فاروقوو رحاب عمر و ابراهيم الحفناوى.

حضر الحفل ايضا الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة وحسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة.