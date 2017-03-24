10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

تركزت أغلب التصريحات العالمية على الهجوم بالقرب من مقر البرلمان البريطاني بلندن، في حين حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن من انهيار الدولة في جنوب السودان، وتحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على أن علاقات بلاده مع سوريا لم تنقطع أبدًا..

إعداد – محمد الصباغ:

1 – سامح شكري: انهيار جنوب السودان سيؤدي إلى الفوضى

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

طالب وزير الخارجية سامح شكري، المجتمع الدولي بتعزيز قدرات دولة جنوب السودان ومؤسساتها وإصلاحها بالتنسيق مع الحكومة، وأهمية منع انهيار الدولة في جنوب السودان لأن الفراغ الناتج عن ذلك الانهيار سيؤدي إلى الفوضى والمجموعات المسلحة التي يصعب السيطرة عليها، مجددا التزام مصر ببذل كافة الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

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2- تيريزا ماي: منفذ هجوم لندن متأثر بداعش

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى مغادرتها مبنى مجلس الوزراء اليوم – (أ ف ب)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مجلس العموم أن المصابين في الهجوم الذين وقع في لندن أمس الأربعاء هم 12 بريطانيا وثلاثة أطفال فرنسيين ورومانيان وأربعة كوريين جنوبيين ويونانيان ومواطن من كل من ألمانيا وبولندا وإيرلندا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت ماي أن منفذ الهجوم بريطاني المولد "وتأثر بأيدولوجية داعش".

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3- متحدث الخارجية الإيرانية: لا دولة بمنأى عن الإرهاب

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن بلاده تدين هجوم لندن "الإرهابي" وتعبر عن "تضامنها مع عائلات الضحايا". وقال بهرام قاسمي إن إيران تدعو من جديد "كل الدول إلى تشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة الإرهاب". وقال إنه "لن يكون هناك أي بلد في منأى عن الإرهاب طالما أن الدول الغربية تواصل تبني سياسة الكيل بمكيالين في مكافحة هذه الظاهرة".

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4- مارين لوبان: تهديد الإرهاب "يومي"

مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية مارين لوبان (أ ف ب)

اعتبرت مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان أن الاعتداء الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني يجسّد التهديد "اليومي" للإرهاب الذي يتخذ بشكل متزايدة صورة "الإرهاب الفردي".

وقالت "ما جرى دليل على أن التهديد ليس وراءنا بل معنا، أنه تهديد يومي ويتخذ أكثر فأكثر شكل إرهاب فردي".

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5- قائد الناتو في أوروبا: القارة أصبحت أحد أخطر أماكن العالم

قائد قوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال كيرتيس سكاباروتي (أرشيفية)

اعتبر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف (الناتو) في أوروبا الجنرال كيرتيس سكاباروتي أن القارة الأوروبية أصبحت أحد أكثر أماكن العالم خطورة بسبب التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن عدد التهديدات التي تشاهدها أوروبا أكثر مما هي في سائر أنحاء العالم، باستثناء المناطق التي نتعامل معها بشكل مباشر، مثل سوريا وأفغانستان والعراق.

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6- وزير الداخلية الألماني: تحيا دولة القانون بتنفيذ إجراءات "السيادة"

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير (أرشيفية)

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لمشروع قانون مثير للجدل ينص على المثابرة في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتحسين سبل الرقابة على الأشخاص الذين يمثلون مصدر خطر على الأمن العام. وقال "تحيا دولة القانون لدينا من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسيادة القانون".

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7- وزير خارجية تونس: العلاقات مع سوريا لم تنقطع أبدا

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن أي تحرك على الساحة الخارجية لابد أن يكون في إطار دعم سياسة تونس الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجهيناوي القول إن "العلاقات مع سوريا - خلافا لما يروج له - لم تنقطع أبدا".

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8- الجبير: السعودية تنوي إلغاء الديون السابقة على العراق

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ ف ب)

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن عزم بلاده إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق. وقال الجبير، خلال لقائه في واشنطن مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عقب اجتماع دول التحالف لمناهضة داعش، إن السعودية تسعي إلى فتح خط طيران مابين الرياض وبغداد والنجف في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

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9- رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا مصلحة لموسكو في اغتيال معارض بوتين

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو (أ ف ب)

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أنه ليس من مصلحة روسيا مقتل النائب الروسي السابق دينيس فورونينكوف، واصفة هذا العمل بـ"الاستفزاز السياسي". وقالت "فلندع سلطات التحقيق تعمل استنتاجاتها".

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10 – مسئولة بالجامعة العربية: قمة عمّان ستكون للتوافق العربي

السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية (أرشيفية)

أكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية في عمّان والتي تعقد في البحر الميت تأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للأمة العربية بسبب النزاعات المستمرة في العالم العربي والإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل والذي سيكون من أهم الأولويات الموجودة على أجندة أعمال القمة. مضيفة "قمة عمان ستكون قمة التوافق العربي ولم الشمل خاصة فيما يتعلق بالملف السوري"

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