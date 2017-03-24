أبرز 10 أحداث اليوم: تذكرة المترو بـ2 جنيهًا.. ومسؤول يتلقى رشوة وقرار لـ"الوجبات المدرسية"
وزير النقل: غدًا تطبيق قرار زيادة تذكرة المترو لـ 2 جنيه
رغم عزل "مرسي".. "وليد" مسجون بسبب التظاهر ضد "الإخوان"
لماذا فشلت شبكة الإنترنت السوفيتية في مهدها؟
رئيس النواب: اعتداء لندن يؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب دوليًا
6 طرق سريعة لإنقاص الوزن استعدادا لاستقبال "ملابس الصيف"
تنظيم داعش يتبنى هجوم لندن
الداخلية تضع العقيد الصباح على "نشرة حمراء" عقب هروبه للسعوديةإقرأ المزيد 11,457
تفاصيل اختطاف طالبتين بعد عودتهما من "درس خصوصي" بدمياطإقرأ المزيد 5,978
سيناتور أمريكي بارز تلمح إلى تنحي ترامب قبل إجباره على ترك منصبهإقرأ المزيد 4,616
استشهاد 3 ضباط و7 مجندين خلال مداهمة لجبل الحلال بوسط سيناءإقرأ المزيد 4,027
"أبو الفتوح" يعود إلى القاهرة بعد رفض السودان دخوله أراضيها
المنسحبون من اجتماع "مجلس الصحفيين": النقيب تفهم مطالبنا وخالفها.. ولن نقبل بالإقصاء
محافظة القاهرة: بدء تلقي رغبات شاغلي الوحدات السكنية بمثلث ماسبيرو بعد غد
الزيادة الجديدة في أسعار المترو.. "الحد الأدنى للأجور" يخسر 120 جنيه شهرياً
كيف وقع هجوم لندن؟
تامر أمين يهاجم المتحدث باسم الوزراء بعد زيادة تذاكر المترو: "الراجل مسمرني"
رفعت السعيد لوزير الصحة بعد حديثه عن مجانية التعليم: "حضرتك ابن أكابر أوي "
والدة الشهيد مصطفى حجازي: "كان بيقوللي عروستي مش لاقيها في الأرض "
لجنة النقل بالبرلمان: "مش كتير على سواق المترو 11 ألف".. ومغردون: "يا ريتنا سواقين"