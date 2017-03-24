أبرز 10 أحداث اليوم: تذكرة المترو بـ2 جنيهًا.. ومسؤول يتلقى رشوة وقرار لـ"الوجبات المدرسية"

الداخلية تضع العقيد الصباح على "نشرة حمراء" عقب هروبه للسعوديةإقرأ المزيد 11,457

تفاصيل اختطاف طالبتين بعد عودتهما من "درس خصوصي" بدمياطإقرأ المزيد 5,978

سيناتور أمريكي بارز تلمح إلى تنحي ترامب قبل إجباره على ترك منصبهإقرأ المزيد 4,616