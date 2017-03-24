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أبرز 10 أحداث اليوم: تذكرة المترو بـ2 جنيهًا.. ومسؤول يتلقى رشوة وقرار لـ"الوجبات المدرسية"

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أخبار وزير النقل: غدًا تطبيق قرار زيادة تذكرة المترو لـ 2 جنيه

وزير النقل: غدًا تطبيق قرار زيادة تذكرة المترو لـ 2 جنيه

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