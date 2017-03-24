فيديو| مصطفى بكري عن رفع تذكرة المترو: الناس بتعاني وبتكمل عشاها بكاء

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انتقد الإعلامي مصطفى بكري، قرار وزير النقل هشام عرفات، برفع سعر تذكرة المترو، في هذا التوقيت، دون مراعاة لحالة الغلاء التي يعيشها المصريون بعد تعويم الجنيه.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن مرفق المترو يعاني من مشاكل مالية كبيرة، ولكن ألا يدرك وزير النقل أن الناس حالتها صعبة للغاية في الوقت الحالي؟ مضيفًا: "في ناس غلابة الجنيه بيساوي عندهم حاجة، كان ممكن بأي شكل من الأشكال عدم فرض إجراءات جديدة".

وتابع: "ذوو الاحتياجات كانوا لا يدفعون أي أموال في المترو، الناس بتكمل عشاها بكاء، وبالكاد بتلاقي لقمة عيش حاف تاكلها، واللي مسكت الناس هو وعود الرئيس السيسي".