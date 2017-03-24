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وزير الزراعة: اللحوم البرازيلية سليمة.. وتذبح وفق الشريعة

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وزير الزراعة: اللحوم البرازيلية سليمة.. وتذبح وفق الشريعة وزير الزراعة: اللحوم البرازيلية سليمة.. وتذبح وفق الشريعة

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن اللحوم التي تم استيرادها من البرازيل سليمة تمامًا، متابعًا: على الشعب أن يطمئن، لا نستورد لحوما فاسدة.

وأضاف البنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار One، مساء الخميس، أن لديها قواعد ومواصفات قياسية يتم تطبيقها على كافة اللحوم التي يتم استيرادها منن الخارج، موضحًا أنه يتم تحليل عينات من جميع الكميات المستوردة للتأكد من سلامتها، إضافة إلى معاينة لجنة عالية المستوى من هيئة الخدمات البيطرية.

وأشار إلى تأكد الوزراة دائمًا من أن الذبح تم طبقًا للشريعة الإسلامية، بجانب سلامة العينات التي يتم سحبها من اللحوم، وتحليلها في معامل معتمدة دوليًا، للسماح بدخولها إلى الأسواق، لافتًا إلى وجود تعاون مع المركز الإسلامي في البرازيل للتأكد من طريقة الذبح.

وأكد أن وزارة الزراعة تستورد اللحوم من المجازر المعتمدة والحاصلة على شهادات الجودة، من بين آلاف المجازر في البرازيل، وتنسق مع السفارة المصرية في هذا الشأن، مضيفًا أن هيئة الخدمات البيطرية تتعامل مع 52 مجزرًا برازيليًا من بين أكثر من 44 آلاف مجزر.

ولفت إلى اكتفاء مصر ذاتيًا من اللحوم بنسبة 70%، بواقع 700 ألف طن، ويتم استيراد سنويًا قرابة 300 ألف طن، منوهًا باستيراد 168 ألف طن من البرازيل على مدار الـ144 شهرًا السابقة.

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التحرير

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