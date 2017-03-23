في عيد ميلاده الـ49.. «هييرو» مسيرة حافلة بالإنجازات

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يحتفل اليوم مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، فيرناندو هييرو، بعيد ميلاده الـ49، وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي نبذة عن حياة المدافع هييرو.

- نشأته.

فيرناندو ريز هييرو، من مواليد 23 مارس 1968 في مدينة فيليث، مالقة حاليًا، وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق، وكان يلعب في نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، حيث كان يلعب كقلب دفاع، وفي بعض الأحيان كان يلعب كلاعب وسط دفاعي.

- مسيرته كلاعب.

لعب هييرو لـ4 أندية مختلفة، حيث بدأ مع فريق بلد الوليد منذ 1987 حتي عام 1989 وخاض معهم 58 مباراو وسجل 3 اهداف،

ثم انتقل الي ريال مدريد عام 1989 وظل يلعب ضمن صفوفه حتي عام 2003، وخاض معهم 439 مباراة، وسجل فيهم 102 هدف.

وعام 2003 رحل هييرو عن صفوف المارينجي وانتقل الي قطر، ليلعب في فريق الريان الرياضي، وخاض معهم 19 مباراة ، تمكن فيهم من تسجيل 3 اهداف.

ومع بداية عام 2004، انتقل هييرو الي نادي بولتون واندررز الإنجليزي، ليقضي معهم عام، خاض معهم 29 مباراة، سجل فيهم هدف وحيد.



- مسيرته في المنتخب.

لعب هييرو 89 مباراة مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، وسجل 29 هدف، وقد لعب في كأس العالم لكرة القدم عام 1994 وكأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1996 وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

و اختير في عام 2002 ضمن منتخب الفيفا لنجوم العالم، وقد لعب هييرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 1990 وتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1992، ولكنه لم يلعب في تلك البطولات.

وشارك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 1994 سجل هدفا في مرمى منتخب الدنمارك لكرة القدم، وهذا الهدف هو الذي أدى إلى تأهل منتخب إسبانيا لكرة القدم، وفي كأس العالم لكرة القدم 1994 سجل هدف في مرمى منتخب سويسرا لكرة القدم، ولكنهم خرجوا من الدور الربع نهائي.

وفي كأس العالم لكرة القدم 2002 كان هو الهداف الأول لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، وقد اعتزل اللعب الدولي بعد هذه البطولة، ليصبح بعده كابتن المنتخب راؤول جونزاليس.



- أفضل مدافع

عام 1998، اختير هييرو كأفضل مدافع في أوروبا وكان وقتها يلعب ضمن صفوف ريال مدريد، وكان عمره 30 عامًا.

- الألقاب التي حصل عليها.

حصل علي بطولة دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد اعوام 1997-98، 1999-2000، 2001-2002.

وبطولة انتركونتيننتال مرتين عام 1989، و 2002 مع ريال مدريد,

بطولة الكأس الأوروبي عام 2002 مع ريال مدريد.

وتوج ببطولة الدوري الإسباني 5 مرات مع ريال مدريد اعوام 1989-90، 1994-95، 1996-97، 2000-2001، 2002-2003.

كما حصل ايضا علي بطولة كوبا ديل ري، مع ريال مدريد عام 1992-93.

وفاز بكأس السوبر الإسباني مع فريق ريال مدريد 4 مرات اعوام 1990، 1993، 1997، 2001.

وحصل علي بطولة كأس أمير قطر مع فريق الريان الرياضي عام 2003-2004.

وتوج ايضا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريق بولتون عام 2004-2005.

- مسيرته كمدرب.

عام 2014-2015 كان هييرو مدرب مساعد في فريق ريال مدريد مع المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي.

وفي 1 يناير 2016، توي هييرو تولي تدريب فريق ريال أوفييدو، وهو فريق إسباني يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة.