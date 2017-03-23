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بالصور.. وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (1)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (1)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (2)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (2)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (3)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (3)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (4)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (4)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (5)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (5)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (6)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (6)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (7)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (7)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (8)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (8)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (9)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (9)

وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (10)وزير الآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بمعبد الأقصر (10)

الأقصر – محمد محروس:

استقبل خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم الخميس، بمعبد الأقصر، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يزور حاليًا.

وقدم وزير الآثار شرحًا كاملًا للوفد عن تاريخ معبد الأقصر الفرعوني، وما تحويه جدرانه من نقوش ورسومات شاهدة على عظمة المصري القديم.

وأعرب وفد مجلس الشيوخ الفرنسي عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة التي تتضاءل بجانبها تاريخ الحضارات الأخرى.

وتأتي زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي للأقصر ضمن زيارته لمصر، والتي التقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح ووزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية.

كما عقد الوفد، الذي تترأسه كاترين مورين ديسالي رئيسة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، لقاءً مع عدد من الصحفيين بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة وبحضور السفير الفرنسي أندريه باران.

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