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"أبو الفتوح" يعود إلى القاهرة بعد رفض السودان دخوله أراضيها

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"أبو الفتوح" يعود إلى القاهرة بعد رفض السودان دخوله أراضيها "أبو الفتوح" يعود إلى القاهرة بعد رفض السودان دخوله أراضيها

مصراوي Masrawy

عبد المنعم أبو الفتوح

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس حزب القوية، وذلك بعدما رفضت سلطات مطار الخرطوم دخوله السودان دون إبداء أسباب.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة- في بيان لها- إن عبد المنعم أبو الفتوح عاد إلى المطار على رحلة مصر للطيران القادمة من الخرطوم، بعد أن رفضت السلطات السودانية دخوله البلاد.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة رفضت سفر أحد المرافقين لأبو الفتوح، وذلك لعدم حصوله على موافقة ضابط الاتصال طبقًا للقانون، والذي يمنع سفر الشباب لعدة بلاد من بينها السودان خاصة من هم في سن ١٨ حتى ٤٥ عامًا دون تصريح من ضابط الاتصال.

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