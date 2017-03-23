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حوار| عمرو السولية: الإصابات نصيب من عند ربنا.. ومثلي الأعلى «حمص وألونسو»

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حوار| عمرو السولية: الإصابات نصيب من عند ربنا.. ومثلي الأعلى «حمص وألونسو» حوار| عمرو السولية: الإصابات نصيب من عند ربنا.. ومثلي الأعلى «حمص وألونسو»

التحرير

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لفت عمرو السولية، الذي انضم إلى الأهلي مطلع العام الماضي، أنظار الجماهير الحمراء، في بداية ظهوره مع الفريق، إلى أن صادفه سوء الحظ بإصابته وابتعاده عن تشكيل المارد الأحمر، لفترة طويلة.

السولية عاد إلى تشكيلة الشياطين الحمر، بعد فترة غياب كبيرة، وظهر في التشكيل الأساسي للأهلي في مواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

«التحرير» أجرت حوارًا مع لاعب الإسماعيلي السابق، وإليكم نص الحوار:

لماذا تم الدفع بك في مركز الجناح خلال مباراة بيدفيست؟

- ظروف المباراة والإصابات هي التي أجبرتنا على لعبي على الطرف، وتغيير اللعب في حالة الدفاع بالسقوط كارتكاز مع أحمد فتحي وحسام عاشور، وفي حالة الهجوم الانطلاق على الطرف.

بعد التأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال وتغيير نظام البطولة.. هل ترى التغيير للأفضل أم للأصعب؟

- تغيير النظام في رأيي ناجح.. عكس الأول كان دور الـ16 ماتش ذهاب وإياب، دلوقتي أنت في البطولة قدامك 6 ماتشات ممكن تعوض بسهولة جدًا والفرصة طبعًا بتزيد.

هل تحدث معكم حسام البدري قبل مواجهة بيدفيست بشأن استقالته في حالة الخروج؟

- لا.. كل الاجتماعات والمحاضرات كانت تخص المباراة ودراسة الفريق ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم.

عمرو السولية مع مراسل التحرير

هل تحدث معك أحد من الجهاز الفني لمنتخب ؟

- لم يتحدث أحد معي إطلاقًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني سواء مستر كوبر أو أسامة نبيه.

ما هي فرص في التأهل لكأس العالم روسيا 2018؟

- المنتخب الوطني يضم لاعبين لديهم طموح كبير وعامل السن الصغير في مصلحتهم، لدينا فرصة كبيرة للتأهل لكأس العام.

هل عمرو السولية يواجه سوء حظ بسبب الإصابات؟

- لا.. الإصابة لأي لاعب هي مجرد نصيب من عند ربنا وأنا راض جدًا بنصيبي.

البعض يُحمل الإصابات التي يُعاني منها الفريق حاليًا لأنيس الشعلالي المعد البدني للفريق.. فما رأيك؟

أنيس الشعلالي بيشتغل معانا على أعلى مستوى، أي لاعب مُعرض للإصابات في أندية كثيرة تُعاني من الإصابات، قد تكون الإصابة نفسية أكبر من أنها تكون بسبب التمارين، المشاكل النفسية ممكن تسببلك إصابة في الملعب.

هل يوجد فرق بين الهولندي مايكل ليندمان والتونسي أنيس الشعلالي؟

- مافيش فرق كبير.. الاتنين على مستوى عالي، وكون أنهم في الأهلي فأكيد الأهلي مش هيجيب أي حد، الظروف فقط هي التي تختلف.

كيف تتعامل مع عصبية حسام غالي في الملعب؟

- لإحنا كلاعيبة عارفين كويس جدًا إن عصبية حسام غالي بسبب غيرته على الفريق وعدم تقبله للخسارة.. حسام غالي داخل الملعب يختلف تمامًا عن خارجه.

هل تُفضل اللعب بجوار حسام غالي أم حسام عاشور؟

أحب اللعب بجوارالاثنين، لكن حسام عاشور يجعلني أشعر بالطمأنينه والزيادة في أرض الملعب دون قلق من المرتدات.. ولكن مع حسام غالي لو هو بيزيد أنا بقف والعكس.

ما السر وراء تراجع مستوى الإسماعيلي؟

الإسماعيلي يواجه أزمة مادية وليست فنية، بسبب عدم توافر المادة، وزيادة الضغط الجماهيري مع عدم توافر الأمور المادية يُجبر اللاعبين على الرحيل.

ما تعليقك على أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

الأزمة كبرت زيادة عن اللزوم بتحصل في أي مكان في العالم، غير الطبيعي هو انسحاب الزمالك، الأهلي وبرشلونة وريال مدريد تعرضوا لكثير من الظلم التحكيمي.

هل تُفضل تطبيق خاصية الفيديو أم وجود حكم خامس؟

بفضل وجود حكم خامس.. الفيديو الأمر هيكون مش ممتع نهائيًا.

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ما هي توقعاتك لقرعة دوري أبطال إفريقيا؟

مش عارف.. بس كنت أحب مواجهة الزمالك بس ظروف التصنيف منعت إننا نقابلهم، لكن الـ16 فريق اللي صعدوا كلهم أقوياء والكرة اختلفت في إفريقيا، بسبب طموح اللاعيبة الأفارقة في الاحتراف الخارجي.

- من هو مثلك الأعلى في مصر والخارج؟

مثلي الأعلى في مصر محمد حمص وفي الخارج تشابي ألونسو

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التحرير

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