لاعب المقاصة يفضل الانتقال للأهلي عن الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى ظهير نادي مصر للمقاصة حسين الشحات، رغبته في الانتقال إلى النادي الاهلي، وذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، بعد المباراة التي جمعت بين فريقة ونادي المصري والتي انتهت بفوز المقاصة بأربعة اهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز (عبور لاند).

وقال الشحات في تصريحاته، "لا أعلم شئ عن مفاوضات الأهلي والزمالك، ولم يتحدث معي أحد"، معقبًا: "إذا تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك، سأفضل الانتقال للأهلي".

وعن المدير الفني للفريق قال: "إيهاب جلال له دور كبير في تطور أدائي هذا الموسم".