بنزيما: لست نادمًا على ما قلته في حق «ديشامب»

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طالب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، بتفسير لعدم استدعائه للمنتخب الفرنسي، معربًا عن عدم أسفه على التصريحات التي أبداها بحق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، فقد علق صمته على هذه المسألة منذ مقابلة ماركا المثيرة للجدل، ولا يزال يأمل في العودة إلى منتخبه الوطني.

وقال المهاجم الفرنسي "لم أصف ديشامب بالعنصريه، أنا لست نادماً على ما قلته لأنه صحيح"، معقبًا: "إنه وضع صعب جدا بالنسبة للاعب كرة قدم، وخصوصا عندما تلعب لنادي كبير مثل ريال مدريد".

وأضاف: "اللعب مع المنتخب الوطني هو مصدر فخر، عندما لا يتم استدعائي، أشعر بالحزن لأني أحب كرة القدم".

وعن قضية فالبوينا، قال: "أجد أنه غير عادل وأطالب بتفسير لماذا لا أستدعى، إذا كان بسبب قضية فالبوينا، فقد تم عقابي وأنا غير مذنب، كل صباح أستيقظ وطرح نفس السؤال".