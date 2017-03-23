بوفون: «ربما أنهي مسيرتي مثل زيدان»

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يستعد جانلويجي بوفون حارس مرمى السيدة العجوز والمنتخب الإيطالي، لخوض مباراته الاحترافية رقم 1000، عندما يلعب مع منتخب الأزوري، مساء غدٍ الجمعة، أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2018.

وسُئل بوفون عبر شبكة "سكاي سبورتس" عن كيفية إنهاء مسيرته في كرة القدم فأجاب، مازحًا: "ربما سأضرب أحدًا وأوقعه على أرض الملعب، مثلما فعل زيدان".

وأضاف بوفون في تصريحاته قبل مواجهة ألبانيا: "لكن قبل أن أفكر في نهاية مسيرتي، علينا الذهاب إلى كأس العالم في روسيا، ربما آخر مباراة لي تكون في كأس العالم".واختتم بوفون: "لا يزال لدي بعض الوقت للتفكير في هذا الأمر".

يذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي، ولاعب منتخب فرنسا السابق، كان قد أنهى مسيرته في الملاعب بنطحة للاعب إيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.