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بالصور.. خالد يوسف: قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن

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مصراوي Masrawy

خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (1)خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (1)

خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (2)خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (2)

خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (4)خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن (4)

خالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفنخالد يوسف قررت الابتعاد عن العمل السياسي والعودة للفن

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد المخرج و النائب البرلماني خالد يوسف، أنه قرر الابتعاد عن العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة بهدف العودة لمجاله الأصلي في الإخراج السينمائي، كاشفا اعتزامه العودة بعمل ضخم من إنتاج إماراتي.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الخميس، خلال افتتاح مؤسسة الأهرام لمكتبتها بالإسكندرية بعد تطويرها، بحضور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وقال يوسف " قررت العودة مجددا للإخراج بعمل سينمائي جددي ينتجه رجل أعمال إماراتي، سيقوم بضخ استثمارات مالية كبيرة، لإنعاش السينما المصرية،و سيتيح ذلك إعطاء فرصة للدماء الجديدة من الشباب المبدعين."، لافتا إلى أنه سيعقد يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل العمل الجديد.

وأشار إلى أنه أصيب بحالة من الإحباط في الفترة الأخيرة بعد ترك عمله، لاسيما وأنه لا يعتبر نفسه سياسيا، مؤكدا أن حب الوطن كان السبب في مشاركاته السياسية على الرغم من المكاسب التي كان من الممكن أن يجنيها من خلال عمله في الإخراج خلال السنوات القليلة الماضية.

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