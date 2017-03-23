محافظ الدقهلية: "أم شهيد" طلبت إلحاق نجلها الوحيد بالتجنيد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه أثناء أدائه واجب العزاء لأسرة أحد الشهداء فوجئ بوالدة الشهيد تطلب منه مخاطبة القائد العام للقوات المسلحة، بإلحاق نجلها الوحيد للتجنيد والاشتراك في محاربة الإرهاب بسيناء.

وأضاف "الشعراوي في تصريح لـ"مصراوي": "لم أتوقع هذا الطلب من أم لشهيد اكتوت بنيران الإرهاب والخسة وفقدت أكبر أبنائها، مما يدل على أن الأم المصرية تضرب أروع الأمثلة للعطاء والتضحية والسهر"، موجهًا التحيه لأمهات الشهداء.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "الشعراوي" على هامش مشاركته في احتفالية عيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة بإشراف مديرية التربية والتعليم وتقديم طلاب وطالبات مدارس المنصورة الرسمية للغات، وبحضور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد تامر نصار، المستشار العسكري للمحافظة وممثلي مجالس الآباء للمدارس.

وأكد المحافظ أن المرأة المصرية تعطي الدروس في أصول الأمومة والزوجة المثالية والإبنة البارة والأخت الحنون، مشيرًا إلى أن "حفل اليوم يؤكد أن المدارس الحكومية تملك الكثير من المواهب والإمكانيات، وأنها في طليعة المدارس وأننا قادرون على تقديم أفضل النماذج التعلمية".

وعلى هامش الاحتفالية تفقد "الشعراوي"، معرض الصور والرسم الذي أقامه طلاب وطالبات المدرسة التجريبية للغات، كما تفقد جناح رسوم أطفال حضانة المدرسة مشيدا بالمستوى الفني الراقي للأعمال الفنية المقدمة من الطلاب وخاصة أطفال الحضانة.

وتضمنت فقرات الحفل عزف موسيقى السلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وتقديم عروض فنية وموسيقية وغنائية متنوعة .

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بتكريم ٢٤ من الأمهات المثاليات ،و٢٠ من رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس الرسمية للغات .