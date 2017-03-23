محافظ سوهاج: رسم وتلوين جدار طوله 35 مترًا بـ"الحديقة المتحفية"

سوهاج - (أ ش أ):

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، :" إن 14 طالبا وطالبة من كلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي ومركز الفنون التشكيلية بسوهاج يقومون حاليا برسم وتلوين جدار بطول 35 مترًا وارتفاع 4 بالحديقة المتحفية في شرق مدينة سوهاج ضمن مشروع (المدن الملونة)".

وأشاد المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس - بفكرة المشروع الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة بالحديقة المتحفية في شرق مدينة سوهاج ويستمر حتى 25 مارس الجاري، مؤكدا أهمية وقيمة الفن في التعبير عن ثقافات الشعوب وحضارتها.

وأوضح أن المشروع يعبر عن مشهد ضخم لبحيرة البجع، يهدف إلى خلق منظر حضاري بالمدنية والإرتقاء بالذوق العام ، ويعتبر نواة لكثير من هذه الجداريات بمراكز المحافظة.