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ضبط عاطلين وربة منزل كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في "الهيروين" بالشرقية

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ضبط عاطلين وربة منزل كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في "الهيروين" بالشرقية ضبط عاطلين وربة منزل كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في "الهيروين" بالشرقية

مصراوي Masrawy

مسحوق الهيروين المُخدر

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر صقر، بإشراف المقدم جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الشرقية، ورئاسة الرائد أحمد سامي، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب رامز كمال، والملازم أول محمد توفيق، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين وربة منزل؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتجارة المواد المُخدرة بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: "طارق.ف.ع.ح" 28 عامًا، عاطل، وله كارت تخصص إجرامي، و"ياسمين.إ.الـ" 26 عامًا، ربه منزل، و"صلاح.ع.أ.ح" وشهرته "هتلر"، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز كفر صقر؛ متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا لتجارة "الهيروين" المُخدر.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مسحوق "الهيروين" الخام، تزن حوالي 25 جرامًا، وسلاح ناري "طبنجة"، وذلك حال استقلالهم السيارة رقم 9847 "ر.ع.ج" ميكروباص أبيض اللون، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6972 جنايات كفر صقر لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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