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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر

عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

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