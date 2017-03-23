حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط انظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس



عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام



صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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