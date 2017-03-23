الحزن يخيم على القناطر الخيرية عقب استشهاد أحد أبنائها في العريش

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

اتّشحت قرية البرادعة، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، بالسواد عقب سماع نبأ استشهاد أحد أبنائها، وهو: المجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي خلال الاشتباكات التى شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بين قوات الشرطة وعناصر تكفيرية.

وانتشر أهالي القرية على مداخل المركز انتظارًا لوصول جثمان الشهيد وتشييعه إلى مثواه الأخير.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلن أنه أثناء تفقد قوة أمنية في مدينة العريش بمديرية أمن شمال سيناء، رصدت القوات تواجد بعض العناصر التكفيرية بمدخل المدينة، وجرى التعامل معهم.

وأوضح المسئول، في بيان له، أن التعامل مع العناصر التكفيرية أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى عبد العزيز، من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمود محمد محمود محمد، من قوة قطاع الأمن المركزي.