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البورصة تربح 5.55 مليار جنيه فى تعاملات جلسات الأسبوع

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البورصة تربح 5.55 مليار جنيه فى تعاملات جلسات الأسبوع البورصة تربح 5.55 مليار جنيه فى تعاملات جلسات الأسبوع

التحرير

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 5.55 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 653,195 مليار جنيه.

وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية، قد ربح نحو 5.2 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 653,195 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 1.1 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 39 مليون جنيه، 69.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 15.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه،91.2 مليون جنيه على التوالى.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى13032  نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة.

 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 561 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1309 نقطة.
 

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التحرير

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