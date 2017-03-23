وزيرة الهجرة تفتتح المعرض الفني لملتقى «أولادنا» بالجزيرة

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تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، الذي ينطلق غدًا، الجمعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر أن يشارك فيه عدد من أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عددًا من أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة يشاركون بمواهبهم في المجالات المختلفة من رسم أو حرف يدوية أو موسيقى أو غيره، مضيفة أن الملتقى الدولي يبرز إبداعات ومواهب المشاركين ويعطي الفرصة لتنمية هذه المواهب.

ومن جانبها أوضحت سهير عبد القادر، مؤسس ومدير الملتقى الدولي "أولادنا"، أن الملتقى ينعقد في الفترة من 24 إلى 31 مارس المقبل بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة أكثر من 24 دولة عربية وأجنبية. مشيرة إلى أنها تضع في الملتقى خبرة 22 عاما من العمل على تنظيم المهرجان القومي للطفل.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصريين بالخارج جزء مهم، ولهم أدوار وطنية مشرفة، مضيفة أن مشاركتهم في هذا الملتقى تمثل فرصة للاحتكاك بالمجتمع والانخراط في أنشطة، بجانب خلق فرص للتفاعل بين أبنائنا من المصريين بالداخل والخارج، فضلا عن الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

وأوضحت سهير من ناحيتها، أن مشاركة وزارة الهجرة في هذا الملتقى تتويج لجهود القائمين عليه، فضلا عن دورها البارز في الاهتمام بالمصريين في الخارج، وانتقاء المتميزين من أبناء الجاليات المصرية حول العالم.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بمشاركة العديد من الوزارات مثل السياحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والهيئات المختلفة مثل الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أكاديمية الفنون، واليونيسيف، الاتحاد العام للفنانين العرب، الاتحاد العام للنقابات الفنية، وغرفة صناعة السينما، وغيرها.

وصرحت سهير عبد القادر بأن لجان التحكيم مشكلة من 24 طالبا من ذوي القدرات الخاصة، من 18 مدرسة ابتدائية وإعدادية يشاركهم عدد من الطلاب الأسوياء، مضيفة أنه سيتم عمل معرض للفنون التشكيلية، يضم جناحا خاصا لوزارة الهجرة؛ لعرض إبداعات أبنائنا بالخارج.

واختتمت الوزيرة لقاءها بالتأكيد على دعم الوزارة للجهود التي تخدم المصريين في الداخل والخارج، مضيفة أن هذه المشاركة هي باكورة التعاون بين المصريين في الداخل والخارج، وتهدف لفتح أبواب التعاون في شتى المجالات.