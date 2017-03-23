«الصحة»: 6 محافظات شهدت حالات تسمم بين الطلاب

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المحافظات التي شهدت وجود حالات تسمم غذائي بين التلاميذ بالأمس بلغت ست محافظات، وهي السويس والقاهرة وأسوان والإسماعيلية والمنوفية وبني سويف.

وأضاف مجاهد، في تصريحات له اليوم، أنه تردد على المستشفيات حوالي 850 حالة، تعاني من أعراض قيء وإسهال وآلام بسيطة بالبطن، وخرج منهم 790 حالة، وتبقى 60 حالة تحت العلاج والملاحظة، ومن المقرر أن يخرجوا من المستشفيات في غضون ساعات قليلة.

وأوضح، أن وزارة الصحة لها دور كبير في هذا الموضوع، فبجانب دور المستشفيات في تلقي المصابين، فإن الوزارة تعاين جميع المصانع التي تورد الوجبات للمدارس، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون سوء التخزين هو السبب في هذه الأزمة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حديثه، قائلًا: وزارة الصحة تراقب أيضًا جميع المخازن في المدارس، وتقوم برفع تقارير عن حالة الوجبات بها، متعهدًا بالتوصل إلى أسباب تسمم التلاميذ، ومعاقبة المقصر.

وكان عدد من محافظات الجمهورية قد شهدت، على مدار الأيام الماضية، حالات تسمم بين تلاميذ المدارس، عقب تناولهم الوجبات المدرسية.

وردًا على ذلك، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الأربعاء، قرارًا بوقف توزيع الوجبات المدرسية، لحين التأكد من سلامتها، والتوصل إلى أسباب تسمم التلاميذ.