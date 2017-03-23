«الأوقاف» تمنع صبري عبادة من العمل الدعوي بسبب الانتخابات

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قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، منع الشيخ صبري عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات الإقليمية من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد لحين انتهاء فترة الانتخابات بدائرة أبو كبير شرقية أو استغلالها بأي شكل من الأشكال في الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين، مشيرًا إلى أن القرار يشمل كل المرشحين في دائرة تلا والشهداء بالمنوفية.

وكلف طايع كلًا من: مدير مديرية أوقاف الشرقية، ومدير مديرية أوقاف المنوفية بتحرير محاضر رسمية تجاه أي تجاوز من المرشحين أو أي من العاملين بالأوقاف في حالة السماح باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية مع نقله خارج المحافظة.

كانت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، قد تلقت طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بدائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، الذى خلا بعد تعيينه وزيرا، وتقدم الشيخ صبري عبادة بأوراق ترشحه.