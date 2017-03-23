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تأهل 4 مصريات لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

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تأهل 4 مصريات لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث تأهل 4 مصريات لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

التحرير

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تأهل 4 لاعبات مصريات إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2017 على ملاعب استاد القاهرة.

وأسفرت منافسات تصفيات الدور قبل النهائي عن تأهل هايدي عادل المركز التاسع بـ971 نقطة، وسندس أبو بكر المركز الثاني والثلاثين 959، ومريم عامر المركز التاسع عشر990، وسلمى أيمن المركز الحادى عشر 969 نقطة من أصل 12 لاعبة شاركن في التصفيات.

وقد تأهل من منافسات قبل النهائي أفضل 36 لاعبة للدور النهائي الذي تقام فعالياته يوم السبت 25 مارس 2017.

يذكر أن التصفيات شارك فيها 27 لاعبة في المجموعة الأولى و26 لاعبة في المجموعة الثانية يمثلون 25 دولة هى: مصر، النمسا، بيلاروسيا، بلغاريا التشيك، فنلنـدا، فرنسـا، جورجيـا، المانيا، بريطانيا، المجــر، الهنـد، أيـرلنـدا، ايطاليــا، اليابـان، كازخسـتان، لاتفيـا، ليتوانيــا، بولنــدا، روســيا، جنـوب أفريقيـا، سـويسـرا، تركيـا، أوكرانيـا، أمـريكا.

وتقام غدًا فاعليات الدور النهائي رجال من التاسعة والنصف صباحًا بمشاركة 36 لاعبًا، حيث يشارك المصري بـ5 لاعبين والذين تأهلوا أمس وهم: أحمد أشرف وياسر حفنى وشريف ياسر وإسلام حامد ومهند طارق.

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التحرير

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