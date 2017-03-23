هاني سعيد يحقق رقمًا قياسًيا مع المقاصة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شارك هاني السعيد، لاعب وسط فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس، أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الفيومي، برباعية مقابل هدفين، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة، هي الـ100 لهاني سعيد، قائد فريق المقاصة، في مسابقة الدوري، منذ إنضمامه إلى الفريق الفيومي، في أغسطس لعام 2011.

وبدأ اللاعب المخضرم مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي، حينما التحق بمدرسة الكرة وعمره وقتها 9 سنوات فقط، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في سن الـ17، وبعد ذلك انتقل إلى نادي باري الإيطالي في عام 1998، ولعب معهم حتى عام 2003 ثم انتقل إلى العديد من الأندية في صفقات إعارة مسينا وبيروجيا وكاتانيا في إيطاليا، وفي موسم 2005/2006 لعب مع نادي فيورنتينا الإيطالي، في موسم 2006/2007 انتقل إلى نادي مونز البلجيكي.

ولعب بعدها في نادي الإسماعيلي منذ عام 2007 حتى أن انضمامه إلى الزمالك 2008، ومن ثم انتقل إلى المقاصة عام 2011.

وحقق هاني سعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006-2008-2010 كما لعب في كأس القارات.