نوير في المقدمة.. أكثر 5 حراس مرمى حفاظًا على نظافة شباكهم

التحرير

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يعد حارس المرمى هو أحد أعمدة الفريق، فدائما المنقذ الأول، وهو الأمل للتتويج بأي بطولة، كما أن هناك حراس تستطيع الحفاظ على عرينها طوال الموسم بشكل جيد، وهناك آخرين يكونوا عبئا على أنديتهم.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

1- مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

وضعت الأرقام مانويل نوير، في صدارة الحراس الأكثر حافظًا على شباكهم في عدد المباريات، حيث خاض الحارس 25 مباراة، حافظ فيهم على شباكة في 13 مباراة (كلين شيت).

2- تيبو كورتوا (تشيلسي)

جاء البلجيكي، تيبو كورتوا، في المركز الثاني، حيث خاض الحارس 28 مباراة داخل «البريمير ليج»، تمكن فيهم من الحفظ علي شباكه في 13 مباراة (كلين شيت).

3- دانييل سوباسيتش (موناكو)

استطاع البلجيكي، دانييل سوباسيتش، أن يحتل المركز الثالث، بعدما خاض 29 مباراة، تمكن فيهم من الحفاظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة (كلين شيت).

4- جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

خاض العملاق الإيطالي بوفون، 25 مباراة مع السيدة العجوز، في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، وتمكن من الحفاظ علي شباكه في 11 مباراة (كلين شيت).

5- كيلور نافاس (ريال مدريد)

تذيل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، قائمة الحراس الأكثر حافظًا على شباكهم، حيث خاض 20 مباراة، تمكن فيهم من الخروج بشباكه نظيفة في 4 مباريات (كلين شيت).