أوغندا تتعادل مع كينيا وديًا

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تعادل المنتخب الأوغندي مع نظيره الكيني، (1-1) اليوم الخميس، على ملعب «كينياتا ستاديوم» بمدينة «ماتشاكوس» الكينية، في إطار استعدادات أوغندا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

بادر منتخب كينيا بالتسجيل عن طريق ميكاييل أولونجا في الدقيقة 35 قبل أن يتمكن موسيس من إدراك التعادل لمنتخب أوغندا فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين على أوغندا صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الفريقين في أغسطس وسبتمبر المقبلين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.