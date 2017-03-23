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الأردن يستنكر بشدة التفجير الإرهابي في سيناء

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الأردن يستنكر بشدة التفجير الإرهابي في سيناء الأردن يستنكر بشدة التفجير الإرهابي في سيناء

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد المومني

عمان - (أ ش أ)
أعرب الأردن عن استنكاره الشديد للتفجير الإرهابي الذي وقع في وسط سيناء، اليوم الخميس، وأسفر عن استشهاد عشرة عسكريين مصريين؛ من بينهم ثلاثة ضباط.

وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، أينما كان بهدف تجفيف منابعه والقضاء عليه، والذي تنفذه العصابات الإرهابية لاحداث المزيد من الفوضى والقتل والدمار في مختلف دول العالم.

وأكد المومني وقوف الأردن إلى جانب في مواجهة الإرهاب والعصابات الإرهابية المجرمة، معربا عن تعازي الحكومة الأردنية للحكومة المصرية ولأسر الشهداء.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن في بيان اليوم، عن مقتل 10 عسكريين، من بينهم 3 ضباط، والقضاء على 15 عنصرا متشددا، خلال حملة مداهمات من جانب قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني لإحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء.

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مصراوي Masrawy

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