الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير تركيا لتفسير تصريحات "أردوغان"

بروكسل - (أ ش أ)

استدعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، السفير التركي الجديد لدى التكتل، لتفسير تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أمن المواطنين الأوروبيين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس عن الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش قولها "لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي - الجهاز الدبلوماسي للاتحاد - لأننا نرغب في الحصول على تفسير".

وكان أردوغان قد قال أمس إن الأوروبيين لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا واصلوا نهجهم الحالي إزاء بلاده، وذلك في إطار تصعيد الحرب الكلامية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.